Біля Ради палять фаєри та гупають по бочках, почалися сутички - ОНОВЛЕНО

Зокрема, в активістів різні прапори: "Рух нових сил", "Самопоміч" та "Свобода". Активісти "Азову" почали посеред дороги палити фаєри, - повідомляє "Українська правда".

Фото: pravda.com.ua

Фото: pravda.com.ua

Також серед мітингувальників активісти "Центру протидії корупції" та "Центр UA".

Фото: pravda.com.ua

Оновлення: У Києві під будівлею Верховної Ради України почалися сутички між мітингувальниками, - повідомляє "РБК-Україна".

Фото:rbc.ua

У мітингах під Верховною Радою беруть участь представники ВО "Свобода", "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі.

Крім того, очікується підхід колони "Національного корпусу". Зазначається, що акція "Нацкорпуса" спочатку планувалася на четвер. Однак вона була перенесена на сьогодні.

Фото:rbc.ua

"Акція почалася раптово, тому що турбуємося, що голосування може бути провалено сьогодні", - пояснили представники партії.

Як відомо на вечірньому засіданні Верховна Рада почала розглядати подання на 5 народних депутатів.

Нагадаємо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Згодом ГПУ внесла подання про зняття недоторканності з нардепа Михайла Добкіна.