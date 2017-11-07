Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Біля Ради палять фаєри та гупають по бочках, почалися сутички - ОНОВЛЕНО

Активісти вимагають зняття недоторканності з шести нардепів
Під будівлею Верховної Ради активісти палять фаєри та гупають у бочки, вимагаючи зняття недоторканності з шести народних депутатів.
Біля Ради палять фаєри та гупають по бочках, почалися сутички - ОНОВЛЕНО Фото: pravda.com.ua

Зокрема, в активістів різні прапори: "Рух нових сил", "Самопоміч" та "Свобода". Активісти "Азову" почали посеред дороги палити фаєри, - повідомляє "Українська правда".

Фото: pravda.com.ua

Фото: pravda.com.ua

Також серед мітингувальників активісти "Центру протидії корупції" та "Центр UA".

Фото: pravda.com.ua

Оновлення: У Києві під будівлею Верховної Ради України почалися сутички між мітингувальниками, - повідомляє "РБК-Україна".

Фото:rbc.ua

У мітингах під Верховною Радою беруть участь представники ВО "Свобода", "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі.

Крім того, очікується підхід колони "Національного корпусу". Зазначається, що акція "Нацкорпуса" спочатку планувалася на четвер. Однак вона була перенесена на сьогодні.

Фото:rbc.ua

"Акція почалася раптово, тому що турбуємося, що голосування може бути провалено сьогодні", - пояснили представники партії.

Як відомо на вечірньому засіданні Верховна Рада почала розглядати подання на 5 народних депутатів.

Нагадаємо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Згодом ГПУ внесла подання про зняття недоторканності з нардепа Михайла Добкіна.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2017 17:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.