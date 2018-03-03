Біля Ради розібрали наметове містечко, комунальники вивозять сміття

У Києві на вул. Грушевського біля будівлі Верховної Ради прибрали всі намети.

"З вулиці Грушевського вже все прибрали намети, їх залишки комунальники згрібають до бордюрів, вивозять на сміттєвозах. Те ж роблять із залишками від забору і барикад. Ми спілкувалися з комунальниками, вони сказали, що вже дуже багато роботи зроблено, але ще, мабуть, половина залишилася з того, що вивезли", – зазначив кореспондент "112 Україна".

Також відзначається, що правоохоронці завершили слідчі дії в наметовому містечку на вулиці Грушевського і в Маріїнському парку.

Нагадаємо, що сьогодні зранку в наметовому містечку під Радою в Києві сталися сутички правоохоронців з мітингувальниками. Із самого ранку поліція, у відповідності до рішення суду, мала проводити слідчі дії в наметовому містечку.

Як повідомляв iPress.ua, під час проведення слідчих дій у наметовому містечку поліція вилучила 9 гранат РГД-5, "коктейлі Молотова" і 5 димових мін.

Також під час сутичок затримали 112 людей. Згодом народний депутат з фракції "Самопоміч", один з координаторів акції Семен Семенченко повідомив, що затриманих вранці учасників відпускають із Печерського районного управління поліції Києва.

У партії екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил" назвали штурм та демонтаж наметового містечка під ВР "остаточним знищенням права на громадянську позицію та будь-яку протестну діяльність".