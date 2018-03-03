Біля Ради розібрали наметове містечко, комунальники вивозять сміття
"З вулиці Грушевського вже все прибрали намети, їх залишки комунальники згрібають до бордюрів, вивозять на сміттєвозах. Те ж роблять із залишками від забору і барикад. Ми спілкувалися з комунальниками, вони сказали, що вже дуже багато роботи зроблено, але ще, мабуть, половина залишилася з того, що вивезли", – зазначив кореспондент "112 Україна".
Також відзначається, що правоохоронці завершили слідчі дії в наметовому містечку на вулиці Грушевського і в Маріїнському парку.
Нагадаємо, що сьогодні зранку в наметовому містечку під Радою в Києві сталися сутички правоохоронців з мітингувальниками. Із самого ранку поліція, у відповідності до рішення суду, мала проводити слідчі дії в наметовому містечку.
Як повідомляв iPress.ua, під час проведення слідчих дій у наметовому містечку поліція вилучила 9 гранат РГД-5, "коктейлі Молотова" і 5 димових мін.
Також під час сутичок затримали 112 людей. Згодом народний депутат з фракції "Самопоміч", один з координаторів акції Семен Семенченко повідомив, що затриманих вранці учасників відпускають із Печерського районного управління поліції Києва.
У партії екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил" назвали штурм та демонтаж наметового містечка під ВР "остаточним знищенням права на громадянську позицію та будь-яку протестну діяльність".
Відзначимо, що громадська організація "Рух Визволення" повідомила, що внаслідок зіткнень між силовиками й протестувальниками під будівлею Верховної Ради 11 мітингувальників потрапили в столичні лікарні.
Окрім того, ЗМІ повідомляють, що співробітник поліції застосував газовий балончик проти кореспондента "Радіо Свобода" Сергія Нужненка.
У МВС заявили, що під час сутичок семеро співробітників поліції дістали травми. За попередніми висновками медиків, у постраждалих закриті черепно-мозкові травми, хімічні опіки, переломи і удари кінцівок".
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