Біля ресторану, де перебував Порошенко і Гройсман, на журналістів напали співробітники УДО

В Конча-заспі біля одного з ресторанів, де в цей час перебував Президент Петро Порошенко та інші високопосадовці, на журналістів напали співробітники Управління державної охорони.

"Щойно в Конча-заспі біля одного з ресторанів, де в цей час перебував президент Порошенко, прем'єр-міністр Гройсман, віце-спікер Геращенко та ціла низка політиків, на мене і оператора скоїли напад співробітники Управління державної охорони, намагаючись завадити зйомці", - повідомив журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

"Ми знаходилися за 5 метрів від дороги, біля лісу, де на нас накинулись співробітники УДО, які повалили оператора. Ми вирвалися на дорогу. У оператора болить рука, а я поки нічого не відчуваю", – повідомляє Михайло Ткач.

При цьому, він додає, що при спробі викликати поліцію, співробітники УДО знову на них напали.

"Я зірвав виклик і почав це знімати", – говорить Михайло.

До слова, нещодавно знімальна група "Схем" в особі журналістів Михайла Ткача і Максима Савчука оприлюднила матеріал, в якому зафіксовано, як мер Києва Віталій Кличко літає приватним літаком разом із власниками та керівниками великих будівельних компаній, які масово забудовують Київ.

Нагадаємо, що на днях СБУ прийшла в редакцію "Української правди" через розголошення держтаємниці.