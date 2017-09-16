Біля ресторану, де перебував Порошенко і Гройсман, на журналістів напали співробітники УДО
"Щойно в Конча-заспі біля одного з ресторанів, де в цей час перебував президент Порошенко, прем'єр-міністр Гройсман, віце-спікер Геращенко та ціла низка політиків, на мене і оператора скоїли напад співробітники Управління державної охорони, намагаючись завадити зйомці", - повідомив журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.
"Ми знаходилися за 5 метрів від дороги, біля лісу, де на нас накинулись співробітники УДО, які повалили оператора. Ми вирвалися на дорогу. У оператора болить рука, а я поки нічого не відчуваю", – повідомляє Михайло Ткач.
При цьому, він додає, що при спробі викликати поліцію, співробітники УДО знову на них напали.
"Я зірвав виклик і почав це знімати", – говорить Михайло.
До слова, нещодавно знімальна група "Схем" в особі журналістів Михайла Ткача і Максима Савчука оприлюднила матеріал, в якому зафіксовано, як мер Києва Віталій Кличко літає приватним літаком разом із власниками та керівниками великих будівельних компаній, які масово забудовують Київ.
Нагадаємо, що на днях СБУ прийшла в редакцію "Української правди" через розголошення держтаємниці.
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