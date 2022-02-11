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Біля сховища відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС окупанти будують невідому споруду

Окупанти самовільно будують невідому споруду на майданчику сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС і недопускають персонал станції до безпосереднього місця виконання будівельно-монтажних робіт на майданчику.
Біля сховища відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС окупанти будують невідому споруду
Про це йдеться у заяві Державної інспекції ядерного регулювання України.
 
"Державною інспекцією ядерного регулювання України встановлено порушення вимог законодавства України, норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки на майданчику сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП), яке є однією із семи ядерних установок на ВП "Запорізька АЕС.
 
Йдеться, зокрема, про самовільне будівництво невідомої споруди окупаційними силами рф на майданчику ССВЯП ВП "Запорізька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" та недопуск персоналу ВП ЗАЕС до безпосереднього місця виконання будівельно-монтажних робіт на майданчику ССВЯП", – наголосили в інспекції.
 
Там підкреслюють, що "такі дії є порушенням ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатація ядерної установки "Запорізька АЕС" та порушенням пункту 1.9 Вимог до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 10 січня 2005 року № 4".
 
"До усунення вищезазначених порушень, відповідно до ст. 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки", затвердженого Постановою КМУ від 13.11.2013 №824 та Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, Держатомрегулювання вимагає обмежити експлуатацію ССВЯП Запорізької АЕС", – заявили в регуляторі.
 
Так, розпорядженням Держатомрегулювання від 28 жовтня 2022 року забороняється виконання будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт в обсязі реконструкції та модернізації. ДП "НАЕК "Енергоатом" доручили вжити заходів для збереження умов, необхідних для забезпечення безпеки праці, здоров'я персоналу, охорони навколишнього природного середовища.
 
Держатомрегулювання заявляє, що росія проводить незаконне будівництво на Запорізькій атомній електростанції і закликає МАГАТЕ перевірити це.
 
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02 11 2022 11:25
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