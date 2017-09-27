Біля скандальної АЗС у Києві сталися сутички: поліція застосувала силу проти жінок, - ВІДЕО

Поблизу скандального будівництва АЗС на перетині вулиць Ревуцького та Анни Ахматової у Києві між правоохоронцями і активістами відбулася сутичка, під час якої поліція застосувала силу до жінок.

На відео видно, що поліцейські штовхали жінок, лаялися і розпилювали проти них сльозогінний газ, повідомляє прес-служба столичного Об’єднання "Самопоміч".

У середу, 27 вересня, поблизу місця незаконного будівництва АЗС розпочалися нові будівельні роботи. Зокрема, працювала техніка – на місці, де недавно місцеві мешканці посадили дерева, почали викопувати вигрібну яму під каналізацію.

Місцеві мешканці, які вже давно вимагають місцеву владу зупинити небезпечне будівництво, вийшли на територію з протестом та наткнулися на опір правоохоронців, які охороняли техніку.

У результаті сутичок місцевій активістці зламали палець на руці. Одного з активістів затримали і доставили до відділку. За даними поліції, у сутичках постраждав один правоохоронець.

Як повідомила речник Дарницького управління поліції Києва Інна Гамалій, наразі ситуація на Ревуцького спокійна.

"Зараз там ситуація спокійна. Там було 2 патрульні машини і 20 наших поліцейських, які охороняли громадській порядок", - сказала Гамалій.

Вона не змогла пояснити, чим обумовлена така кількість правоохоронців на Ревуцького.

"Там були активісти. Щоб забезпечити охорону громадського порядку, щоб не допустити серйознішого протистояння. Наші поліцейські нікого не били, газ не розпилювали. Активіста, який облив зеленкою патрульних, затримали. Він дав пояснення", - сказала Гамалій.

За її словами правоохоронці мають намір кваліфікувати цю подію за статтею 296 (Хуліганство).



Всі фото: Kyiv.samopomich.ua

У прес-службі Патрульної поліції не змогли прокоментувати події на Ревуцького, але запевнили, що відео, де видно застосування сили і спецзасобів патрульними до місцевих мешканців бачили і вживатимуть заходів, інформує "Українська правда. Київ".

"По самій події прокоментувати поки не можемо. Але про подію знаємо. По застосуванню сили і газу буде проводитися перевірка обов’язково. Перевірять правомірність застосування сили у будь-якому випадку", - повідомила представник прес-служби Яна.

Як відомо, увечері 9 серпня протестувальники проти будівництва автозаправної станції перекрили рух і побудували барикади на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва. Через це автобуси №17 та №18 змінили маршрут руху.

Згодом місцевий житель Павло Тихий написав у Facebook, що проїжджу частину на вулиці Ревуцького перекрили тітушки. Станом на 14 серпня блокування руху тривало. Місцеві активісти повідомляли, що тривали і роботи з будівництва АЗС.

За фактом незаконного будівництва АЗС відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 356 (самоправство) КК України, в межах якого до суду скеровано клопотання про арешт майна та заборону будівництва на цій ділянці.

Столична прокуратура через суд вимагає знесення автозаправної станції, яку приватне товариство самочинно збудувало на перетині вулиць Ревуцького та Анни Ахматової.