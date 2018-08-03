Біля Слов'янська двох українських військових затримали після стрілянини

У Нацполіції та Військовій службі правопорядку обіцяють розібратися в ситуації

Штаб АТО повідомляє про затримання двох українських військових, які відкрили вогонь біля міста Слов'янськ Донецької області.

"8 березня 2018 року біля м. Слов’янськ Донецької області, хуліганські дії двох військовослужбовців Збройних Сил України призвели до застосування ними вогнепальної зброї. Військовослужбовці затримані", – розповіли у прес-центрі штабу АТО.

За інформацією штабу, органи Національної поліції України та Військової служби правопорядку Збройних Сил України в межах службового розслідування з'ясовують обставини, які призвели до цього.

"Цей ганебний вчинок має негативний вплив на формування іміджу сил АТО, по завершенню проведення службового розслідування винні особи будуть притягнуті до відповідальності", – наголосили у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, штаб АТО зафіксував один обстріл позицій український військ від початку доби 8 березня.