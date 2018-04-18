CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛьвів'янин знайшов 22 артилерійські снаряди часів Другої світової війни біля стадіону "Арена Львів".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля стадіону "Арена Львів" знайшли 22 снаряди часів Другої світової війни
Снаряди виявив мешканець Львова під час прогулянки
Фото: wikipedia.org
У середу, 18 квітня, о 15:22 у Львові на вул. Вернадського поблизу стадіону "Арена Львів" під час прогулянки мешканець виявив 22 артилерійські снаряди часів Другої світової війни, повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.
Наразі місце події огороджене, виставлено охорону.
Подано заявку у ДержНС України на вилучення та знешкодження виявлених вибухових предметів.
Нагадаємо, що поліція Харківської області вилучила у двох школярів цілий мішок з іржавими боєприпасами.
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18 04 2018 21:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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