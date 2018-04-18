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Біля стадіону "Арена Львів" знайшли 22 снаряди часів Другої світової війни

Снаряди виявив мешканець Львова під час прогулянки
Львів'янин знайшов 22 артилерійські снаряди часів Другої світової війни біля стадіону "Арена Львів".
Біля стадіону "Арена Львів" знайшли 22 снаряди часів Другої світової війни Фото: wikipedia.org

У середу, 18 квітня, о 15:22 у Львові на вул. Вернадського поблизу стадіону "Арена Львів" під час прогулянки мешканець виявив 22 артилерійські снаряди часів Другої світової війни, повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Наразі місце події огороджене, виставлено охорону.

Подано заявку у ДержНС України на вилучення та знешкодження виявлених вибухових предметів.

Нагадаємо, що поліція Харківської області вилучила у двох школярів цілий мішок з іржавими боєприпасами.

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18 04 2018 21:33
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