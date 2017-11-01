Біля Станиці Луганської бойовики готували теракт , - ФОТО

Співробітники поліції та СБУ виявили схованку в одному з покинутих будинків у селищі Макарове

У Луганській області правоохоронці виявили схрон з боєприпасами, заготовлений для диверсійної групи бойовиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.

"Гранатомети, тротилові шашки, гранати до підствольного гранатомету та близько 7 тис. набоїв, які планували використати бойовики для здійснення терористичного акту, вилучили луганські правоохоронці зі схованки у Станично- Луганському районі", - написала Погукай.

Фото: Facebook Тетяни Погукай

Вона зазначила, що бойовики планували використати боєприпаси для здійснення теракту на території Станично-Луганського району, яка підконтрольна українській владі.

"Вчора, 10 січня, завдяки професійно спланованій пошуковій роботі, оперативні співробітники поліції та СБУ виявили схованку в одному з покинутих будинків у селищі Макарове. Смертоносні засоби ураження були ретельно замасковані, по периметру будівлі були розставлені "розтяжки", - повідомила речниця ГУ Нацполіції у Луганській області.

Фото: Facebook Тетяни Погукай

Зі схованки правоохоронці вилучили 11 РПГ-22, РПГ-18, два РПГ-26, чотири тротилових шашки вагою 200 г кожна, тротилову шашку вагою 400 г, 30 гранат ВОГ до підствольного гранатомету, два реактивні двигуни к ручному гранатомету ПГ, два заряди до РПГ-7, 5412 набоїв калібру 5,45 мм, 134 набої калібру 12,7 мм, 1076 набоїв калібру 7,62 мм.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення спеціального (заочного) досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо одного з організаторів банди зі складу Добровольчого українського корпусу руху "Правий сектор".

Йому інкриміновано вчинення терактів за попередньою змовою з групою осіб, які призвели до тяжких наслідків.

Раніше, Троїцький районний суд Луганської області звільнив від кримінальної відповідальності та випустив з-під варти Сергія Корсунського, якого звинувачували у створенні терористичної організації "Луганська народна республіка".