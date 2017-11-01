Біля Станиці Луганської бойовики готували теракт , - ФОТО
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.
"Гранатомети, тротилові шашки, гранати до підствольного гранатомету та близько 7 тис. набоїв, які планували використати бойовики для здійснення терористичного акту, вилучили луганські правоохоронці зі схованки у Станично- Луганському районі", - написала Погукай.
Фото: Facebook Тетяни Погукай
Вона зазначила, що бойовики планували використати боєприпаси для здійснення теракту на території Станично-Луганського району, яка підконтрольна українській владі.
"Вчора, 10 січня, завдяки професійно спланованій пошуковій роботі, оперативні співробітники поліції та СБУ виявили схованку в одному з покинутих будинків у селищі Макарове. Смертоносні засоби ураження були ретельно замасковані, по периметру будівлі були розставлені "розтяжки", - повідомила речниця ГУ Нацполіції у Луганській області.
Фото: Facebook Тетяни Погукай
Зі схованки правоохоронці вилучили 11 РПГ-22, РПГ-18, два РПГ-26, чотири тротилових шашки вагою 200 г кожна, тротилову шашку вагою 400 г, 30 гранат ВОГ до підствольного гранатомету, два реактивні двигуни к ручному гранатомету ПГ, два заряди до РПГ-7, 5412 набоїв калібру 5,45 мм, 134 набої калібру 12,7 мм, 1076 набоїв калібру 7,62 мм.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення спеціального (заочного) досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо одного з організаторів банди зі складу Добровольчого українського корпусу руху "Правий сектор".
Раніше, Троїцький районний суд Луганської області звільнив від кримінальної відповідальності та випустив з-під варти Сергія Корсунського, якого звинувачували у створенні терористичної організації "Луганська народна республіка".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: