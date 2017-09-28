Біля Станиці Луганської загинули двоє прикордонників

Близько 17:00 четверга на ділянці відділу Держприкордонслужби "Станично-Луганське" на невідомому вибуховому пристрої підірвалися два прикордонники.

Вони загинули на місці,- повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

Відомство проінформує про інцидент Військову прокуратуру, Національну поліцію, а також представників міжнародних місій, що працюють в зоні проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували поблизу окупованого Луганська діючий табір - вогневі позиції, бліндажі і траншеї, які нещодавно облаштовані або ще будуються біля с.Довге.