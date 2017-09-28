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Біля Станиці Луганської загинули двоє прикордонників

Військові померли на місці
Близько 17:00 четверга на ділянці відділу Держприкордонслужби "Станично-Луганське" на невідомому вибуховому пристрої підірвалися два прикордонники.
Біля Станиці Луганської загинули двоє прикордонників Фото: BIN.ua

Вони загинули на місці,- повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

Відомство проінформує про інцидент Військову прокуратуру, Національну поліцію, а також представників міжнародних місій, що працюють в зоні проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували поблизу окупованого Луганська діючий табір - вогневі позиції, бліндажі і траншеї, які нещодавно облаштовані або ще будуються біля с.Довге.

Протягом останніх семи днів сторони конфлікту на Донбасі порушували режим припинення вогню на 25% частіше, ніж тижнем раніше, заявив на брифінгу у четвер заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

 

 

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28 09 2017 19:57
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