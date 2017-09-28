CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБлизько 17:00 четверга на ділянці відділу Держприкордонслужби "Станично-Луганське" на невідомому вибуховому пристрої підірвалися два прикордонники.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Станиці Луганської загинули двоє прикордонників
Військові померли на місці
Фото: BIN.ua
Вони загинули на місці,- повідомляється на сайті Держприкордонслужби.
Відомство проінформує про інцидент Військову прокуратуру, Національну поліцію, а також представників міжнародних місій, що працюють в зоні проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували поблизу окупованого Луганська діючий табір - вогневі позиції, бліндажі і траншеї, які нещодавно облаштовані або ще будуються біля с.Довге.
Протягом останніх семи днів сторони конфлікту на Донбасі порушували режим припинення вогню на 25% частіше, ніж тижнем раніше, заявив на брифінгу у четвер заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.
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28 09 2017 19:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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