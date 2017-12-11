Біля столичного торгового центру виявили авто з шістьма кілограмами вибухівки

П'ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів були підготовлені до використання

У неділю, 12 листопада, в Києві спецпризначенці затримали автомобіль із вибухівкою.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції, чоловіків, які були в машині, також затримали.

"На парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліціі особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб", – йдеться в повідомленні.

Під час огляду поліцейські виявили в багажнику рюкзак, у якому було п'ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів. При цьому вибухівка була підготовлена до використання.

"Із молодиками, які її перевозили і не мали при собі засобів зв’язку, спілкуються слідчі та співробітники СБУ. Імовірно, у них є спільники. Слідчо-оперативна група проводить документування та встановлює всі обставини події", – розповідають у поліції.



Фото: facebook.com/Поліція-Києва

За наказом начальника Головного управління Національної поліціі у місті Києві Андрія Крищенка всі патрульні наряди (як піші, так і автомобільні) переведені у підвищену готовність, а відтак посилено патрулюватимуть вокзали, станції метрополітену та місця масового перебування людей.

До відпрацювань залучені також 200 військовослужбовців Національної гвардії України.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці затримали пенсіонерку, яка упродовж трьох тижнів повідомляла про "замінування" Вишгородської ГЕС.