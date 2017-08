Біля Trump Tower влаштували протест: є затримані

"У тебе на руках кров", - кричали учасники протесту, звинувачуючи президента в расизмі. Звучали гасла про імпічмент глави Білого дому. Також була встановлена надувна фігура Трампа в образі щура, повідомляє NBC News.

Учасники акції також тримали таблички з перекресленою свастикою і зображеннями Конфедерації.

Поліція заарештувала щонайменше двох учасників протестів, зазначає Associated Press.

With Trump en route, it's protest, part lit dance party a block from Trump Tower in NYC pic.twitter.com/VMjfNKoxxn