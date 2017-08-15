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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Біля Trump Tower влаштували протест: є затримані

Поліція заарештувала щонайменше двох учасників протестів
У Нью-Йорку поблизу Trump Tower зібралися кілька сотень противників політики президента США Дональда Трампа. Учасники акції засудили його помірну реакцію на зіткнення в Шарлотсвіллі.
Біля Trump Tower влаштували протест: є затримані Фото: twitter.com/NBCNews

"У тебе на руках кров", - кричали учасники протесту, звинувачуючи президента в расизмі. Звучали гасла про імпічмент глави Білого дому. Також була встановлена надувна фігура Трампа в образі щура, повідомляє NBC News.

Учасники акції також тримали таблички з перекресленою свастикою і зображеннями Конфедерації.

Поліція заарештувала щонайменше двох учасників протестів, зазначає Associated Press.

 

 

 

Водночас у місті Дарем, штат Північна Кароліна, учасники акцій протесту проти расизму повалили пам’ятник військам Конфедерації.

Активісти накинули мотузку на монумент і повалили його на землю. Після цього вони почали бити його ногами. Поліція спостерігала за розвитком подій, але не втручалась.

Пам’ятник, що зображує солдата громадянської війни із написом "Конфедеративні штати Америки", було встановлено в 1924 році.

"Його потрібно було прибрати", -  заявила організатор акції Лоан Тран, повідомляє CBS.

"Ці статуї Конфедерації в Даремі, в Північній Кароліні, по всій країні", - додала вона.

У зв’язку з цим губернатор штату Північна Кароліна Рой Купер заявив, що "расизм і смертельне насильство в Шарлотсвіллі неприйнятні, але є кращий спосіб вилучити ці пам'ятники".

Зазначимо, що Трамп зробив другу заяву і напряму засудив націоналістів після заворушень у Вірджинії.

Раніше коментар Трампа щодо подій у Вірджинії викликав критику у Конгресі США. Повідомлялось, що Трамп засудив насилля "з багатьох сторін", не виділивши окремо ‎ультраправих.‎

Нагадаємо, 12 серпня невідомий на автомобілі в'їхав в учасників акції протесту проти ультаправих активістів в американському місті Шарлотсвілл, штат Вірджинія. Щонайменше чотири людини постраждали.

Сутички тривали у місті протягом дня у зв'язку із проведення акції протесту так званими "білими націоналістами", що виступили проти знесення пам'ятника генералові військ Конфедерації.

В зв'язку із загостренням ситуації у місті Шарлотсвілл у Вірджинії було оголошено надзвичайний стан.

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