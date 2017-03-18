Біля української полярної станції знайшли нафтогазові родовища

Наразі в Антарктиді діє заборона на видобування корисних копалин

Три родовища нафти і чотири родовища газу було розвідано біля української полярної станції "Академік Вернадський", розташованій на острові Галіндез.

Про це повідомляє ТСН.

"І це ж такий багатющий материк. Не побоюся сказати, що багатство України приростатиме за рахунок Антарктиди", – розповів директор Національного антарктичного центру МОН Валерій Литвинов.

За його словами, одних лише нафти і газу на шостому материку не менше, ніж на Аравійському півострові.

Наразі в Антарктиді діє заборона на видобування корисних копалин, проте вже кілька країн заявили про свої територіальні претензії на материк.

Нагадаємо, у Бориславі Львівської області на городі на приватній земельній ділянці утворилася глибока яма з нафтою.

Раніше випробування на одній зі свердловин Оливинівської структури на Харківщині завершились успіхом — там вдалось отримати промисловий приплив нафти.