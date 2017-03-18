Біля української полярної станції знайшли нафтогазові родовища
Про це повідомляє ТСН.
"І це ж такий багатющий материк. Не побоюся сказати, що багатство України приростатиме за рахунок Антарктиди", – розповів директор Національного антарктичного центру МОН Валерій Литвинов.
За його словами, одних лише нафти і газу на шостому материку не менше, ніж на Аравійському півострові.
Наразі в Антарктиді діє заборона на видобування корисних копалин, проте вже кілька країн заявили про свої територіальні претензії на материк.
Нагадаємо, у Бориславі Львівської області на городі на приватній земельній ділянці утворилася глибока яма з нафтою.
Раніше випробування на одній зі свердловин Оливинівської структури на Харківщині завершились успіхом — там вдалось отримати промисловий приплив нафти.
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