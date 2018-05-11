Біля військового арсеналу засікли незаконний безпілотник
Безпілотник зафіксував 4 листопада о 19:30 підрозділ радіоелектронної боротьби, повідомляють у Міністерстві оборони.
"Було негайно подавлено радіоканали керування БПЛА, що унеможливило його подальше використання", – зазначають у Міноборони.
Було також посилено чергову зміну охорони арсеналу, мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі до військової частини території.
"Про факт неправомірного застосування БПЛА поблизу військової частини було невідкладно повідомлено підрозділам Служби безпеки України та Національної поліції України в районі їх відповідальності", – наголошують у Міноборони.
Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня 2018 року на Ічнянській військовій базі в Чернігівській області почали лунати вибухи. Орієнтовно на базі було 88 тис. тон боєприпасів.
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