Білий дім був радий почути стурбованість Пекіну діями кремля - Кірбі

При цьому речник зазначив, що КНР продовжує закуповувати енергоносії в росії, але не надавала озброєння москві

Джон Кірбі. Фото: defense.gov

Сполучені Штати були раді почути на саміті G20 стурбованість Китаю та глави КНР Сі Цзіньпіна діями росії. Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю Bloomberg. За його словами, Китай висловив стурбованість діями рф та її мотивами у війні проти України, що США "були раді почути". Він сказав, що КНР не засуджувала війну і продовжує закуповувати енергоносії в росії, зазначивши водночас, що Пекін не надавав озброєння москві. Нагадаємо, що під час зустрічі на полях саміту G20 президент США Джо Байден та Сі Цзіньпін обговорили війну росії проти України, а також погодилися з неприпустимістю застосування ядерної зброї.

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