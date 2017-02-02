Білий дім дозволив в'їзд в США всім власникам "грін-карт"

Відповідні уточнення були внесені в інструкції з виконання указу президента Дональда Трампа

Адміністрація США дозволила в'їзд в країну всім легальним постійним мешканцям, які володіють так званою "грін-карт".

Відповідні уточнення були внесені в інструкції з виконання указу президента Дональда Трампа про обмеження міграції, повідомляє Reuters.

Одним з найбільш суперечливих положень указу Трампа було те, що власники грін-карт з мусульманських країн, що фігурують в указі, також потрапили під заборону, хоча наявність грін-карти фактично означає дозвіл постійно проживати в США.

Згодом в Білому домі пояснили, що власники грін-карт можуть потрапити в США на термін до 90 днів, подавши заявку за програмою безвізового в'їзду.

"Їм більше не потрібно подавати заявку, тому що, якщо вони легальні постійні резиденти, їм не потрібна заявка", - заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

Як повідомлялося, Трамп підписав указ про припинення прийому сирійських біженців в країну. Також він заморозив на 120 днів програму прийому біженців з інших країн. Ці країни - Ірак, Іран, Ємен, Лівія, Сирія, Сомалі та Судан.

Через указ в деяких аеропортах відбулися стихійні мітинги. У суботу федеральний суддя в штаті Нью-Йорк видала термінову вказівку, яке тимчасово заборонила органам влади депортувати біженців або подорожніх, яких торкнувся указ Трампа. Але те рішення стосувалося тільки тих людей, які вже в'їхали в США і були зупинені на прикордонному контролі.

В.о. генпрокурора США Саллі Йейтс зробила офіційну заяву, що не вважає "міграційний" указ Дональда Трампа законним. У зв'язку з цим вона була звільнена.