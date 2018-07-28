Білий дім готовий підтримати виділення Україні $250 млн на безпеку Проект уже має підтримку у Сенаті

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс висловила підтримку консолідованому проекту оборонного бюджету США на 2019 рік, який передбачає виділення 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні.

Фото: Reuters

Консолідований проект закону "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони" загалом передбачає 717 мільярдів доларів на оборону, повідомляє "Голос Америки". Проект уже має підтримку у Сенаті, пише видання Politico, і може бути проголосований сенаторами уже наступного тижня. Потім документ піде на підпис президента Дональда Трампа. Одна зі статей проекту дозволяє виділити Міноборони США 250 млн доларів для надання безпекової допомоги Україні - у цю суму закладено 50 млн доларів на оборонні летальні види озброєнь. Як повідомляв iPress.ua в середу, 26 липня, Конгрес США планує виділити $250 мільйонів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.

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