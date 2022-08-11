Білий дім обіцяє Україні підтримку і після виборів до Конгресу США
Про це повідомляє речниця президента Джо Байдена Карін Жан-П'єр.
"Ми впевнені, що підтримка Сполученими Штатами України буде незламною та непохитною. Це те, у що ми віримо, і саме так ми це бачимо в майбутньому. Ви бачили, як Джейк Салліван сказав те саме, коли був у Києві в понеділок, і підтвердив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в цілій низці областей – чи то допомога в галузі безпеки, економічна допомога чи допомога в галузі прав людини", – сказала Жан-П'єр.
За її словами, члени Конгресу – республіканці та демократи – чітко заявили про незмінну підтримку США України.
"За будь-якого сценарію президент Байден прихильний до роботи у двопартійній манері, як він це робив – він робив для підтримки України", – додала речниця Білого дому.
8 листопада американці голосують на проміжних виборах, на кону яких стоїть баланс сил у Конгресі Сполучених Штатів.
Раніше повідомлялось, що США оголосили про військову допомогу Україні на $400 млн.
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