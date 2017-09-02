Білий дім оприлюднив список номінантів Трампа на ключові посади
Відтак, на сайті Білого дому опубліковані імена 24 осіб, які займуть в ньому ключові посади:
Віце-президент - Майкл Пенс
Держсекретар - Рекс Тіллерсон
Міністр фінансів - Стівен Мнучин
Глава Пентагону - Джеймс Меттіс
Міністр юстиції, генеральний прокурор - Джефф Сешнс
Міністр внутрішніх справ - Райан Зінке
Міністр сільського господарства - Сонні Пердью
Міністр торгівлі - Уілбур Росс
Міністр праці - Ендрю Паздер
Міністр охорони здоров'я і соціальних служб - Томас Прайс
Міністр житлового будівництва і міського розвитку - Бенджамін Карсон
Міністр транспорту - Елен Прат
Міністр енергетики Річард Перрі
Міністр освіти - Бетсі Девос
Міністр у справах ветеранів - Девід Шалкин
Міністр національної безпеки - Джон Келлі
Начальник апарату співробітників Білого дому - Райнс Прібес
Представник США на торговельних переговорах - Роберт Лайтхайзер
Директор національної розвідки - Деніел Коутс
Постійний представник США при ООН - Ніккі Хейлі
Директор Адміністративно-бюджетного управління Білого дому - Мік Малвейни
Директор ЦРУ - Майк Помпео
Глава Федерального агентства по охороні навколишнього середовища - Скотт Прюітт
Керівник Управління у справах малого та середнього бізнесу - Лінда Макмеон
Як відомо, ряд номінантів Трампа вже пройшли процедуру затвердження на посадах.
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