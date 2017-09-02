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Білий дім оприлюднив список номінантів Трампа на ключові посади

У списку 24 особи – частина з них вже пройшли затвердження на посадах
Білий дім повідомив про завершення процесу формування кабінету президента США Дональда Трампа.
Білий дім оприлюднив список номінантів Трампа на ключові посади Фото: foxtravelandtours.com

Відтак, на сайті Білого дому опубліковані імена 24 осіб, які займуть в ньому ключові посади:

Віце-президент - Майкл Пенс

Держсекретар - Рекс Тіллерсон

Міністр фінансів - Стівен Мнучин

Глава Пентагону - Джеймс Меттіс

Міністр юстиції, генеральний прокурор - Джефф Сешнс

Міністр внутрішніх справ - Райан Зінке

Міністр сільського господарства - Сонні Пердью

Міністр торгівлі - Уілбур Росс

Міністр праці - Ендрю Паздер

Міністр охорони здоров'я і соціальних служб - Томас Прайс

Міністр житлового будівництва і міського розвитку - Бенджамін Карсон

Міністр транспорту - Елен Прат

Міністр енергетики Річард Перрі

Міністр освіти - Бетсі Девос

Міністр у справах ветеранів - Девід Шалкин

Міністр національної безпеки - Джон Келлі

Начальник апарату співробітників Білого дому - Райнс Прібес

Представник США на торговельних переговорах - Роберт Лайтхайзер

Директор національної розвідки - Деніел Коутс

Постійний представник США при ООН - Ніккі Хейлі

Директор Адміністративно-бюджетного управління Білого дому - Мік Малвейни

Директор ЦРУ - Майк Помпео

Глава Федерального агентства по охороні навколишнього середовища - Скотт Прюітт

Керівник Управління у справах малого та середнього бізнесу - Лінда Макмеон

Як відомо, ряд номінантів Трампа вже пройшли процедуру затвердження на посадах.

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09 02 2017 08:58
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