Білий дім опублікував відео, яке Трамп показав Кім Чен Ину на саміті в Сінгапурі

Білий дім опублікував у Facebook відеоролик, який президент США Дональд Трамп показав лідеру КНДР Кім Чен Ину на саміті в Сінгапурі.

"Ось відео під назвою "Історія однієї можливості", яке я показав Кім Чен Ину на саміті в Сінгапурі", — написав Трамп у Twitter.

Відеоролик триває трохи більше чотирьох хвилин, у ньому показуються перспективи розвитку КНДР в майбутньому. Кольорові кадри показують сучасні досягнення країн, чорно-білі — убогість, запуски ракет, порожні полиці магазинів.

Нагадаємо, 12 червня вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї. Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.

Зазначимо, американський президент Дональд Трамп заявив, що санкції США проти КНДР залишаються чинними.