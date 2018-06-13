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Білий дім опублікував відео, яке Трамп показав Кім Чен Ину на саміті в Сінгапурі

Ролик називається "Історія однієї можливості"
Білий дім опублікував у Facebook відеоролик, який президент США Дональд Трамп показав лідеру КНДР Кім Чен Ину на саміті в Сінгапурі.
Білий дім опублікував відео, яке Трамп показав Кім Чен Ину на саміті в Сінгапурі Фото: The White House

"Ось відео під назвою "Історія однієї можливості", яке я показав Кім Чен Ину на саміті в Сінгапурі", — написав Трамп у Twitter.

Відеоролик триває трохи більше чотирьох хвилин, у ньому показуються перспективи розвитку КНДР в майбутньому. Кольорові кадри показують сучасні досягнення країн, чорно-білі — убогість, запуски ракет, порожні полиці магазинів. 

Нагадаємо, 12 червня вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї.

Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.

Зазначимо, американський президент Дональд Трамп заявив, що санкції США проти КНДР залишаються чинними.

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13 06 2018 12:58
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