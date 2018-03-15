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Білий дім підтримав рішення Британії вислати російських дипломатів

Дії Росії вписуються в її модель поведінки - ігнорування правил міжнародного порядку, підрив суверенітету і безпеки країн у всьому світі
США підтримують рішення Лондона вислати з країни російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.
Білий дім підтримав рішення Британії вислати російських дипломатів Фото: Reuters

Про це йдеться в заяві Білого дому.

"США солідарні зі своїм найближчим союзником Сполученим Королівством. США поділяють точку зору, згідно з якою Росія несе відповідальність за безрозсудну атаку із застосуванням нервово-паралітичної речовини на британського громадянина і його дочку, і ми підтримуємо рішення Сполученого Королівства вислати російських дипломатів в якості справедливої відповіді", - сказано в документі.

У Білому домі підкреслили, що ця дія Росії вписується в її модель поведінки - ігнорування правил міжнародного порядку, підрив суверенітету і безпеки країн у всьому світі і спроби підірвати і дискредитувати західні демократичні інститути і процеси.

"Сполучені Штати працюють разом зі своїми союзниками і партнерами, щоб домогтися того, щоб такого роду огидна атака більше не повторилася", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, уряд Великої Британії готовий застосувати до Росії нові обмежувальні заходи у випадку необхідності.

Раніше Мей заявила, що Британія видворяє 23 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Також Британія заморожує російські активи, підвищує перевірку літаків з Російської Федерації.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.

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15 03 2018 07:36
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