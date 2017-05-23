Білий дім підтвердив, що США припинять безоплатну військову допомогу Україні й іншим державам, натомість надаючи їм кредити.

Відповідну заяву в понеділок, 22 травня, зробив керівник адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвейні, який представляв проект бюджету на наступний рік, інформує Reuters.

"Так, я можу підтвердити це", - зазначив Малвейні, відповідаючи на прохання прокоментувати інформацію про скорочення обсягів безоплатної військової допомоги десяткам держав, у тому числі Пакистану, Філіппінам і Україні.

"Ми справді міняємо декілька програм іноземної військової допомоги, оскільки замість того, щоб давати комусь 100 мільйонів доларів, можна дати кредитні гарантії на меншу суму - і на них насправді більше можна буде купити", - сказав він.

Як відомо, у неділю газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела в керівництві США повідомила, що Вашингтон може скоротити обсяг безоплатної військової допомоги десяткам держав, у тому числі Україні, або повністю припинити її надання цим країнам. З документів Держдепартаменту, які потрапили в розпорядження журналістів видання, випливало, що скасування програм може торкнутися В'єтнаму, Колумбії, Лівану, Пакистану, Тунісу, України та Філіппін, інформує "LB.ua".

Країнам, щодо яких ухвалять відповідні рішення, США перестануть надавати на безоплатній основі кошти на придбання різного американського військового обладнання, натомість їм будуть видавати кредити на ці потреби, йшлося в статті. При цьому в Держдепі визнали малоймовірним, що більшість країн братиме їх.

За оцінками видання, йдеться про конвертацію в кредити військової допомоги на 1 млрд доларів. У статті сказано, що деякі з держав, яким США перестануть допомагати, можуть звернутися по підтримку до Росії чи Китаю.

Нагадаємо, що голова Комітету національної безпеки Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявив, що США мають намір передбачити у своєму бюджеті на 2018 рік виділення допомоги Україні.