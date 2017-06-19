Білий дім підтвердив зустріч Порошенка з віце-президентом США

Поки що невідомо, чи зустрінеться з Порошенком Трамп

Спікер Білого дому Шон Спайсер заявив журналістам, що віце-президент США Майк Пенс у вівторок зустрінеться з президентом України Петром Порошенком.

Поки що невідомо, чи зустрінеться з Порошенком президент США Дональд Трамп, відзначає Голос Америки.

Раніше колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив у Twitter, що переконаний в тому, що зустріч між президентами України і США відбудеться.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко 19 червня відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.

Під час поїздки, як очікується, Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.