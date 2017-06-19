ПОЛІТИКА НОВИНИСпікер Білого дому Шон Спайсер заявив журналістам, що віце-президент США Майк Пенс у вівторок зустрінеться з президентом України Петром Порошенком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Білий дім підтвердив зустріч Порошенка з віце-президентом США
Поки що невідомо, чи зустрінеться з Порошенком Трамп
Фото: ap.org
Поки що невідомо, чи зустрінеться з Порошенком президент США Дональд Трамп, відзначає Голос Америки.
Раніше колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив у Twitter, що переконаний в тому, що зустріч між президентами України і США відбудеться.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко 19 червня відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.
Під час поїздки, як очікується, Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.
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