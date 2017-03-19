Білий дім пояснив чому Трамп не потиснув руку Меркель
У п'ятницю Меркель відвідала Білий дім для зустрічі з президентом США. Під час протокольної зйомки журналісти запропонували лідерам США і Німеччини потиснути руки. Меркель повернулася до Трампа, також запропонувавши потиснути руки, проте Трамп не відреагував на її слова, продовживши сидіти в кріслі.
"Я не впевнений, що він [Трамп] почув питання", - сказав Спайсер. За його словами, інцидент стався через непорозуміння, повідомляє видання Der Spiegel.
Сам Трамп 18 березня у Twitter написав: "Незважаючи на те що ви чули у фейкових новинах, у мене була приголомшлива зустріч з німецьким канцлером".
Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes...— President Trump (@POTUS) 18 марта 2017 г.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп не потиснув руку канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час протокольної зйомки в Білому домі.
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