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Білий дім пояснив чому Трамп не потиснув руку Меркель

Американський президент не почув прохання потиснути руку канцлеру ФРН
Прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер розповів німецькому виданню Spiegel, чому президент США Дональд Трамп відмовився тиснути руку канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.
Білий дім пояснив чому Трамп не потиснув руку Меркель Ангела Меркель і Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG

У п'ятницю Меркель відвідала Білий дім для зустрічі з президентом США. Під час протокольної зйомки журналісти запропонували лідерам США і Німеччини потиснути руки. Меркель повернулася до Трампа, також запропонувавши потиснути руки, проте Трамп не відреагував на її слова, продовживши сидіти в кріслі.

не впевнений, що він [Трамп] почув питання", - сказав Спайсер. За його словами, інцидент стався через непорозуміння, повідомляє видання Der Spiegel.

Сам Трамп 18 березня у Twitter написав: "Незважаючи на те що ви чули у фейкових новинах, у мене була приголомшлива зустріч з німецьким канцлером".

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп не потиснув руку канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час протокольної зйомки в Білому домі.

 
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