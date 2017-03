Білий дім пояснив чому Трамп не потиснув руку Меркель

У п'ятницю Меркель відвідала Білий дім для зустрічі з президентом США. Під час протокольної зйомки журналісти запропонували лідерам США і Німеччини потиснути руки. Меркель повернулася до Трампа, також запропонувавши потиснути руки, проте Трамп не відреагував на її слова, продовживши сидіти в кріслі.

"Я не впевнений, що він [Трамп] почув питання", - сказав Спайсер. За його словами, інцидент стався через непорозуміння, повідомляє видання Der Spiegel.

Сам Трамп 18 березня у Twitter написав: "Незважаючи на те що ви чули у фейкових новинах, у мене була приголомшлива зустріч з німецьким канцлером".

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes...