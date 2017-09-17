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Білий Дім розглядає варіант посилення заборони для іноземців на в'їзд до США

Макмастер назвав таку ініціативу "першим кроком до того, аби краще захищати громадян США"
Адміністрація США розглядає варіант посилення заборони на в'їзд в США для іноземних громадян.
Білий Дім розглядає варіант посилення заборони для іноземців на в Фото: EPA

Про це заявив у неділю радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер.

"Якщо ви не можете ефективно перевіряти людей, щоб зрозуміти, хто в'їжджає в вашу країну, то ви не повинні дозволяти людям з цієї країни приїжджати", – сказав Макмастер в ефірі американського телеканалу ABC.

Макмастер назвав таку ініціативу "першим кроком до того, аби краще захищати громадян США".

Раніше президент США Дональд Трамп, коментуючи терористичну атаку в лондонському метрополітені, заявив, що заборона на в'їзд в США для іноземних громадян повинна бути набагато жорсткішою.

"Заборона на в'їзд в США (іноземних громадян, – ред.) має бути набагато ширше, жорсткіше і більш конкретною", – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про введення візових санкцій щодо Гвінеї, Камбоджі, Сьєрра-Леоне та Еритреї. Причиною введення санкцій стала відмова цих країн приймати своїх громадян, яких депортують з території США.

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