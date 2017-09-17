Білий Дім розглядає варіант посилення заборони для іноземців на в'їзд до США
Про це заявив у неділю радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер.
"Якщо ви не можете ефективно перевіряти людей, щоб зрозуміти, хто в'їжджає в вашу країну, то ви не повинні дозволяти людям з цієї країни приїжджати", – сказав Макмастер в ефірі американського телеканалу ABC.
Макмастер назвав таку ініціативу "першим кроком до того, аби краще захищати громадян США".
Раніше президент США Дональд Трамп, коментуючи терористичну атаку в лондонському метрополітені, заявив, що заборона на в'їзд в США для іноземних громадян повинна бути набагато жорсткішою.
"Заборона на в'їзд в США (іноземних громадян, – ред.) має бути набагато ширше, жорсткіше і більш конкретною", – написав він на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо, Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про введення візових санкцій щодо Гвінеї, Камбоджі, Сьєрра-Леоне та Еритреї. Причиною введення санкцій стала відмова цих країн приймати своїх громадян, яких депортують з території США.
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