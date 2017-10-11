Білий дім спростував інформацію про рішення поставляти зброю до України

Білий дім спростував інформацію, що з'явилася в ЗМІ інформацію про те, що адміністрація прийняла принципове рішення про початок постачань Україні летального зброї

"Це неправда", - повідомив представник Білого дому Майкл Ентон, інформує РИА "Новости".

До цього газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що Білий дім дав згоду на поставки Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Раніше повідомлялося про те, що Пентагон видав Білому дому офіційну рекомендацію про необхідність передачі Україні сучасної протитанкові системи Javelin для допомоги в боротьбі проти російської агресії. Цю інформацію американському телеканалу NBC підтвердили відразу три урядові джерела США.

Порошенко вважає, що якщо Сполучені штати Америки нададуть Україні оборонне озброєння, то це рішення відкриє можливість поставок зброї з інших країн.