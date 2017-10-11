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Білий дім спростував інформацію про рішення поставляти зброю до України

Представник Білого дому назвав неправдою інформацію про рішення почати поставляти летальна зброю в Україну
Білий дім спростував інформацію, що з'явилася в ЗМІ інформацію про те, що адміністрація прийняла принципове рішення про початок постачань Україні летального зброї
Білий дім спростував інформацію про рішення поставляти зброю до України Фото: Reuters

"Це неправда", - повідомив представник Білого дому Майкл Ентон, інформує РИА "Новости".

До цього газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що Білий дім дав згоду на поставки Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Раніше повідомлялося про те, що Пентагон видав Білому дому офіційну рекомендацію про необхідність передачі Україні сучасної протитанкові системи Javelin для допомоги в боротьбі проти російської агресії. Цю інформацію американському телеканалу NBC підтвердили відразу три урядові джерела США.

Порошенко вважає, що якщо Сполучені штати Америки нададуть Україні оборонне озброєння, то це рішення відкриє можливість поставок зброї з інших країн.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.

 

 

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10 11 2017 08:54
ТЕГИ: США, зброя
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