Білий дім: США незабаром вирішать питання нових санкцій проти Росії

"Ми вивчаємо питання про додаткові санкції проти Росії"

Сполучені Штати незабаром ухвалять рішення щодо впровадження додаткових санкцій проти Росії.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, повідомляє Reuters.

"Ми вивчаємо питання про додаткові санкції проти Росії, і рішення з цього питання буде ухвалено в найближчому майбутньому", - сказала Сандерс.

Раніше Сполучені Штати Америки попередили Російську Федерацію про підготовку нових санкцій за підтримку режиму президента Сирії Башара аль-Асада.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.