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Білий дім: США незабаром вирішать питання нових санкцій проти Росії

"Ми вивчаємо питання про додаткові санкції проти Росії"
Сполучені Штати незабаром ухвалять рішення щодо впровадження додаткових санкцій проти Росії.
Білий дім: США незабаром вирішать питання нових санкцій проти Росії Фото: vedomosti.ru

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, повідомляє Reuters.

"Ми вивчаємо питання про додаткові санкції проти Росії, і рішення з цього питання буде ухвалено в найближчому майбутньому", - сказала Сандерс.

Раніше Сполучені Штати Америки попередили Російську Федерацію про підготовку нових санкцій за підтримку режиму президента Сирії Башара аль-Асада.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

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16 04 2018 20:54
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