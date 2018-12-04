Білий дім: Трамп ще не ухвалив рішення щодо Сирії
Про це заявила 11 квітня речниця Білого дому Сара Сандерс, пише "Радіо Свобода".
Твіт Трампа, в якому американський лідер попереджає Росію про ракетні удари, вона назвала описом однієї з можливостей.
Сандерс наголосила, що США переконані, що війська президента Сирії Башара Асада здійснили хімічну атаку в місті Дума. Речниця зазначила, що Вашингтон покладає відповідальність за цю атаку і на Росію, яка обіцяла сприяти знищенню сирійського хімічного арсеналу.
Представниця Білого дому зазначила, що Росія діє в Сирії як "негативний персонаж". Водночас, за її словами, Трамп сподівається, що ситуація зміниться, і Росія перейде до співпраці.
У Білому домі кажуть, що Трамп веде консультації про спільні дії з союзниками – Великою Британією, Францією, Ізраїлем та кількома арабськими країнами.
За повідомленнями британської преси, британські підводні човни вирушили до узбережжя Сирії, щоб взяти участь у можливих ударах по об’єктах в цій країні.
Як відомо, вчора президент США Дональд Трамп пригрозив Росії ракетним ударом по території Сирії.
"Приготуйся, Росія, тому що вони прийдуть, славні і нові, і "розумні!" (ракети). Ви не повинні бути партнерами з тваринами, які вбивають газом, вбивають своїх людей і насолоджуються цим!", - написав Трамп у Twitter.
Пізніше спікер МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "розумні ракети" повинні летіти в бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території (уряд Башара Асада).
Нагадаємо, вранці 11 квітня посол Росії в Лівані Олександр Засипкін заявив, що Москва залишає за собою право збивати ракети, випущені в бік Сирії.
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