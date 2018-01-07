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Білий дім уточнив слова Трампа про згоду Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти

У телефонній розмові між Трампом і королем Салманом мова йшла радше про здатність Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти, ніж про тверду обіцянку
У Білому домі уточнили заяву президента США Дональда Трампа про те, що король Саудівської Аравії Салман погодився збільшити видобуток нафти на його прохання.
Білий дім уточнив слова Трампа про згоду Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляв iPress.ua, після телефонної розмови з королем Салманом Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що вмовив короля збільшити видобуток нафти: "можливо, на два мільйони барелів (на добу), щоб компенсувати недолік... Ціни такі високі! Він погодився!"

У прес-релізі Білого дому йдеться, що Саудівська Аравія підтвердила наявність резервних потужностей з видобутку нафти, заявивши, що використовуватиме їх "якщо і коли це буде необхідно".

Саудівський високопосадовець підтвердив The Wall Street Journal, що в телефонній розмові між Трампом і королем Салманом мова йшла радше про здатність Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти, ніж про тверду обіцянку.

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01 07 2018 19:48
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