Білий дім уточнив слова Трампа про згоду Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляв iPress.ua, після телефонної розмови з королем Салманом Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що вмовив короля збільшити видобуток нафти: "можливо, на два мільйони барелів (на добу), щоб компенсувати недолік... Ціни такі високі! Він погодився!"
У прес-релізі Білого дому йдеться, що Саудівська Аравія підтвердила наявність резервних потужностей з видобутку нафти, заявивши, що використовуватиме їх "якщо і коли це буде необхідно".
Саудівський високопосадовець підтвердив The Wall Street Journal, що в телефонній розмові між Трампом і королем Салманом мова йшла радше про здатність Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти, ніж про тверду обіцянку.
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