Білий дім: в Ірану є повноцінна таємна ядерна програма, яку він намагався приховати від світу
"США продовжують уважно вивчати інформацію, випущену Ізраїлем. Ці факти узгоджуються з тим, що давно відомо США: в Ірану є повноцінна таємна ядерна програма, яку він намагався, але не зміг приховати від усього світу і від своїх власних громадян", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті адміністрації.
Наголошується, що Іран буде використовувати цю зброю проти своїх сусідів та інших країн.
Як відомо, 30 квітня в екстреному зверненні до нації прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оприлюднив дані розвідки про те, що Іран нібито брехав, ведучи переговори з віденської угоди, підписаною провідними державами з Тегераном. За його словами, Іран обманює весь світ, про що свідчить 55 тис. документів, фотографій і файлів з секретного архіву Тегерана, інформує Newsru.co.il.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відомий своїми "смішними шоу", заявило іранське державне агентство IRNA у відповідь на презентацію ізраїльським посадовцем ймовірних доказів порушення Іраном ядерної угоди, пише "Радіо Свобода".
Водночас іранське напівофіційне агентство Fars назвало прес-конференцію прем’єра "пропагандистським шоу".
Перед презентацією міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав Нетаньягу "хлопцем, який не може припинити все вигадувати".
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