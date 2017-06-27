Білий дім заявив, що Сенат порушив процедуру затвердження санкцій проти РФ

Закон про посилення санкції проти РФ не має юридичної сили, заявили в Білому домі

Законопроект з посиленим пакетом санкцій проти Росії, який був прийнятий майже одноголосно півтора тижні тому в Сенаті США, не має юридичної сили через порушення процедури його затвердження.

З такою заявою виступив у понеділок під час брифінгу для преси представник Білого дому Шон Спайсер, передає Укрінформ.

"Рішення Сенату було прийнято з порушенням процедури, тому поки законопроекту не існує",- зазначив прес-секретар адміністрації американського президента.

Разом з тим він не став коментувати позицію глави Білого дому за підтримки додаткового тиску на Росію і зазначив, що президент говорив багато разів, що не буде повідомляти про свої наміри.

При цьому Спайсер відповів на критику щодо змови між президентською кампанією Трампа і російською стороною, заявивши, що такого не було. За його словами, це підтверджує той факт, що адміністрація попереднього президента Барака Обами знала про дії Росії під час виборів, однак не застосовувала заходів у відповідь.

Нагадаємо, що Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".

Також Сенат США прийняв окрему поправку до закону про санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю Національному космічному агентству США по російським двигунам для ракет.