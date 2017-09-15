Біологи розраховують відродити вимерлий підвид галапагоських черепах

Остання чистокровна черепаха острова Флореан померла в середині 19 століття. Тепер вчені планують відтворити цей підвид.

Вчені планують розмножувати підвид черепах, який живе нині та у якого є спільні з вимерлим підвидом гени, пише Wired.

Справа в тому, що черепахи острова Флореан (Chelonoidis nigra galapagoensis) відрізнялися яскраво вираженим сідлоподібним панциром, тоді як у більшості підвидів галапагоської черепахи, які живуть ніні, панцир нагадує купол. У 2002 році експедиція виявила черепах з сідлоподібним панциром близько вулкана Вольф на острові Ізабелла. Судячи з усього, пірати декілька століть назад перевезли черепах Флореан на інший острів в якості "живих консервів".

Дослідники взяли аналіз крові приблизно в 1600 черепах з острова Ізабелла. Виявилося, що у 80 з них є гени, що збігаються з черепахами острова Флореан. Вчені відібрали 20 черепах з найбільшою кількістю спільних з вимерлим підвидом генів, а потім перевезли їх в Galapagos National Park - центр по дослідженню цих рептилій.

"Це була величезної складності завдання, знайти таких черепах і фізично перемістити їх туди, звідки вони родом. Коли ми знаходили потенційно "нашу" черепаху, ми повинні були очистити область за допомогою мачете, щоб вертоліт зміг скинути сітки", - говорить автор дослідження Лучано Беєрегарай.

Вчені підкреслюють, що їм не вдасться повністю відновити підвид черепах острова Флореан. Однак, вони за п'ять років розраховують відновити популяцію черепах з найбільшою кількістю генів, характерних саме для цього підвиду.

"Подібно до того, як вони колись ці черепахи були оцінені піратами як контейнери калорій, зараз ці тварини оцінюються як контейнери генів", - зазначають журналісти Wired, додаючи, що в їх нових загонах досить простору, багато їжі і води.

Нагадаємо, у китайському місті Тяньцзінь планується побудувати найбільший у світі центр клонування тварин, який "випускатиме" корів, коней і навіть собак.