Біометричні паспорти відтепер зчитуються на всіх прикордонних пунктах України
"За 2016 рік ми додатково обладнали засобами біометричного контролю 53 пункти пропуску, у 29 встановили необхідне обладнання на другій лінії й 96 підключили до бази даних Інтерполу. Станом на сьогодні у нас всі 157 міжнародних пунктів пропуску обладнано", — повідомив глава Держприкордонслужби Віктор Назаренко на брифінгу у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
За словами Назаренка, українське прикордонне відомство, як і інші, готується до запровадження безвізового режиму з ЄС.
"Я думаю, що дана робота, яку проводить Державна прикордонна служба при взаємодії з МВС та іншими інституціями, дасть додаткові аргументи для посилення позиції України під час переговорів в Брюсселі", — додав він.
Нагадаємо, 15 грудня Європарламент ухвалив механізм припинення безвізового режиму ЄС з країнами-нечленами, що було останньою перешкодою для скасування віз для українців.
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