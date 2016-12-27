Біометричні паспорти відтепер зчитуються на всіх прикордонних пунктах України

Українське прикордонне відомство, як і інші, готується до запровадження безвізового режиму з ЄС

Всі міжнародні пункти пропуску в Україні були обладнані пристроями для зчитування біометричних паспортів в рамках підготовки до безвізового режиму з Європейським союзом.

"За 2016 рік ми додатково обладнали засобами біометричного контролю 53 пункти пропуску, у 29 встановили необхідне обладнання на другій лінії й 96 підключили до бази даних Інтерполу. Станом на сьогодні у нас всі 157 міжнародних пунктів пропуску обладнано", — повідомив глава Держприкордонслужби Віктор Назаренко на брифінгу у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Назаренка, українське прикордонне відомство, як і інші, готується до запровадження безвізового режиму з ЄС.

"Я думаю, що дана робота, яку проводить Державна прикордонна служба при взаємодії з МВС та іншими інституціями, дасть додаткові аргументи для посилення позиції України під час переговорів в Брюсселі", — додав він.

Нагадаємо, 15 грудня Європарламент ухвалив механізм припинення безвізового режиму ЄС з країнами-нечленами, що було останньою перешкодою для скасування віз для українців.