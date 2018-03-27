Бірюков назвав ворогами незадоволених владою "зрадофілів"
За його словами, за чотири роки українська влада домоглася стабілізації економіки, відновила армію й провела низку реформ.
"І якщо відволіктися від ботоферм і резидентів, усе одно в нашій країні залишається величезний натовп ідіотів, які щиро кричать про зраду й звинувачують у всіх проблемах саме керівництво України, скромно оминаючи увагою країну-сусідку. Ми називаємо цих людей зрадофілами. Але чи не час уже сказати очевидне? Вони – вороги", – написав Бірюков у Facebook.
Через поширення інформації у ЗМІ Бірюков згодом зробив ще один пост, де підтвердив свої слова, але зазначив, що вважає ворогами лише тих, хто критикує владу необ'єктивно.
"Зрадофіл не критикує. Живучи у своїй, а частіше – нав'язаній іззовні, спотвореній реальності, він радіє проблемам держави. Він любить знаходити проблеми держави. Це для нього інформпривід, це для нього можливість поглумитися над станом країни та її проблемами".
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що незадоволений темпами відновлення рівня життя в Україні.
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