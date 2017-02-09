Bitcoin уперше перевищив п'ять тисяч доларів
Це випливає з даних CoinDesk, що підтверджує Forbes.
За відомостями на біржі, вартості в $5010 криптовалюта досягла близько п'ятої ранку.
Фото: coindesk.com
При цьому дані CoinMarketCap показали, що біткоін так і не досяг $5000, зупинившись на позначці в $4975. За інформацією Coinbase, криптовалюта торгувалася максимум на рівні $4944.
Фото: coinmarketcap.com
Після заявленого піку біткоін втратив позиції і впав нижче $5000. Зараз криптовалюта коштує близько $4700.
З січня 2017 року біткоін додав у вартості приблизно на 400%.
Нагадаємо, у травні криптовалюта Bitcoin на найбільших торгових майданчиках вперше подорожчала до двох тисяч доларів.
13 серпня одна з найпопулярніших в світі криптовалют оновила історичний максимум, досягнувши курсу 4087,22 доларів за одиницю.
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