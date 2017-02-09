Bitcoin уперше перевищив п'ять тисяч доларів

Зараз він коштує на 300 доларів менше

Вартість одного біткоіна на найбільших торгових майданчиках в ніч на 2 вересня вперше перевищила позначку в п'ять тисяч доларів.

Це випливає з даних CoinDesk, що підтверджує Forbes.

За відомостями на біржі, вартості в $5010 криптовалюта досягла близько п'ятої ранку.



Фото: coindesk.com

При цьому дані CoinMarketCap показали, що біткоін так і не досяг $5000, зупинившись на позначці в $4975. За інформацією Coinbase, криптовалюта торгувалася максимум на рівні $4944.



Фото: coinmarketcap.com

Після заявленого піку біткоін втратив позиції і впав нижче $5000. Зараз криптовалюта коштує близько $4700.

З січня 2017 року біткоін додав у вартості приблизно на 400%.

Нагадаємо, у травні криптовалюта Bitcoin на найбільших торгових майданчиках вперше подорожчала до двох тисяч доларів.

13 серпня одна з найпопулярніших в світі криптовалют оновила історичний максимум, досягнувши курсу 4087,22 доларів за одиницю.