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Bitcoin уперше перевищив п'ять тисяч доларів

Зараз він коштує на 300 доларів менше
Вартість одного біткоіна на найбільших торгових майданчиках в ніч на 2 вересня вперше перевищила позначку в п'ять тисяч доларів.
Bitcoin уперше перевищив п Фото: google.com

Це випливає з даних CoinDesk, що підтверджує Forbes.

За відомостями на біржі, вартості в $5010 криптовалюта досягла близько п'ятої ранку.


Фото: coindesk.com

При цьому дані CoinMarketCap показали, що біткоін так і не досяг $5000, зупинившись на позначці в $4975. За інформацією Coinbase, криптовалюта торгувалася максимум на рівні $4944.


Фото: coinmarketcap.com

Після заявленого піку біткоін втратив позиції і впав нижче $5000. Зараз криптовалюта коштує близько $4700.

З січня 2017 року біткоін додав у вартості приблизно на 400%.

Нагадаємо, у травні криптовалюта Bitcoin на найбільших торгових майданчиках вперше подорожчала до двох тисяч доларів.

13 серпня одна з найпопулярніших в світі криптовалют оновила історичний максимум, досягнувши курсу 4087,22 доларів за одиницю.

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02 09 2017 23:00
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