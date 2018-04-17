СПОРТ НОВИНИФінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим перенесли на літо через травму ліктя Усика під час підготовки до бою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бій Усик - Гассієв перенесено через травму українця
Українець зазнав травми під час підготовки
Олександр Усик. Фото: xsport.ua
Спочатку, бій повинен був відбутися 11 травня в Саудівській Аравії. Зараз місце і дата поєдинку ще не призначені.
"Отримав травму руки і бій 11 травня не відбудеться. Повідомимо організаторам як тільки ми будемо готові, вони скажуть нову дату. У команди Гассієва прошу вибачення за незручності. Спорт, так буває. Фанатам спасибі за підтримку, трохи почекайте. Світ любить сильних", - написав Усик у своєму Instagram.
Нагадаємо, що Олександр Усик, який володів титулом за версією WBO, додав до своєї колекції ще й пояс WBC: у півфінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії він не без проблем перебоксував його володаря - Майріс Бріедіса.
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