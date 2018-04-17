Бій Усик - Гассієв перенесено через травму українця

Фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим перенесли на літо через травму ліктя Усика під час підготовки до бою.

Спочатку, бій повинен був відбутися 11 травня в Саудівській Аравії. Зараз місце і дата поєдинку ще не призначені.

"Отримав травму руки і бій 11 травня не відбудеться. Повідомимо організаторам як тільки ми будемо готові, вони скажуть нову дату. У команди Гассієва прошу вибачення за незручності. Спорт, так буває. Фанатам спасибі за підтримку, трохи почекайте. Світ любить сильних", - написав Усик у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Олександр Усик, який володів титулом за версією WBO, додав до своєї колекції ще й пояс WBC: у півфінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії він не без проблем перебоксував його володаря - Майріс Бріедіса.