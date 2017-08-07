Бійка на одеському Фонтані: активісти закидали димовими шашками будівництво, - ВІДЕО
Кілька десятків активістів національного корпусу "Азов" влаштували протестну акцію біля будівництва. Їм протистояли контрпротестуючі, яких було значно блільше.
Фото: dumskaya.net
Зав'язалася штовханина. У хід пішли димові шашки.
На місце події прибули співробітники поліції, які припинили хуліганські дії. В результаті одного громадянина доставили в Київський відділ поліції, щодо нього складено протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.
Фото: dumskaya.net
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Фото: dumskaya.net
Нагадаємо, раніше в Одесі активісти пікетували будівлю Одеської обласної державної адміністрації.
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