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Бійка на одеському Фонтані: активісти закидали димовими шашками будівництво, - ВІДЕО

"Азов" влаштували протестну акцію біля будівництва
Масштабна бійка сталася сьогодні вранці біля споруджуваного багатоповерхового будинку на Каманіна.
Бійка на одеському Фонтані: активісти закидали димовими шашками будівництво, - ВІДЕО Фото: dumskaya.net

Кілька десятків активістів національного корпусу "Азов" влаштували протестну акцію біля будівництва. Їм протистояли контрпротестуючі, яких було значно блільше.

Фото: dumskaya.net

Зав'язалася штовханина. У хід пішли димові шашки.

На місце події прибули співробітники поліції, які припинили хуліганські дії. В результаті одного громадянина доставили в Київський відділ поліції, щодо нього складено протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

Фото: dumskaya.net

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, раніше в Одесі активісти пікетували будівлю Одеської обласної державної адміністрації.

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08 07 2017 18:26
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