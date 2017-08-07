Бійка на одеському Фонтані: активісти закидали димовими шашками будівництво, - ВІДЕО

Масштабна бійка сталася сьогодні вранці біля споруджуваного багатоповерхового будинку на Каманіна.

Кілька десятків активістів національного корпусу "Азов" влаштували протестну акцію біля будівництва. Їм протистояли контрпротестуючі, яких було значно блільше.

Фото: dumskaya.net

Зав'язалася штовханина. У хід пішли димові шашки.

На місце події прибули співробітники поліції, які припинили хуліганські дії. В результаті одного громадянина доставили в Київський відділ поліції, щодо нього складено протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

Фото: dumskaya.net

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, раніше в Одесі активісти пікетували будівлю Одеської обласної державної адміністрації.