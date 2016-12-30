Бійка у Миколаєві: Було чутно постріли

У Миколаєві сталася бійка за участю більш ніж 10 чоловік, на місці були чутні постріли.

"Сьогодні, близько 2 години ночі, патрульні отримали повідомлення про те, що на Центральному проспекті відбувається бійка за участю більш ніж 10 чоловік, на місці події чутні постріли. На місці до інспекторів звернулися двоє чоловіків і повідомили, що невідомий перехожий почав у них стріляти, після чого почалася бійка, і вказали на чоловіка, який стояв осторонь. При наближенні до нього правоохоронців, він почав тікати, але вони наздогнали його і затримали, надівши на нього наручники", – йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції Миколаївщини.

Під час проведення поверхневої перевірки у підозрюваного патрульні знайшли предмети, схожі на пістолет і магазин з патронами.

Крім того, на місці події інспектори побачили предмети, схожі на гільзи.

Підозрюваним виявився 35-річний житель Інгульського району Миколаєва.

На місце події правоохоронці викликали співробітників слідчо-оперативної групи відділу поліції.

Нагадаємо, 17 грудня у центрі Івано-Франківська було затримано жінку з Дніпра, яка стріляла з револьвера під патрон Флобера по оточенню.