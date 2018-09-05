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Бійка вболівальників у Дніпрі: 20 затриманих, один поліцейський отримав опіки, – ФОТО

Поліція шукає того, хто кинув за бронежилет інспектора патрульної поліції невідомий піротехнічний виріб
У Дніпрі перед матчем фіналу Кубка України з футболу фанати київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" провели марш, під час якого сталася бійка.
Бійка вболівальників у Дніпрі: 20 затриманих, один поліцейський отримав опіки, – ФОТО Фото: dp.informator.ua

Як розповіли в поліції Дніпропетровської області, подія сталася близько 18:00 в центрі міста Дніпро.

Після зборів уболівальники рушили до стадіону. Під час руху на перехресті вулиці Андрія Фабра та пр. Пушкіна між ними відбулася бійка, внаслідок якої 20 осіб були доставлені до Дніпровського відділу поліції.

Окрім того, хтось кинув за бронежилет інспектора патрульної поліції невідомий піротехнічний виріб. Поліцейський отримав опіки лівого передпліччя та шиї.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Проводиться комплекс слідчих дій для встановлення всіх обставин злочину", – повідомили в поліції.

Охорону публічної безпеки в місті під час футбольного матчу забезпечують 1600 правоохоронців.

Водночас, як повідомляє Football Hub, бійка відбулася не між уболівальниками, а між ними й поліцією.


Фото: dp.informator.ua


Фото: dp.informator.ua


Фото: dp.informator.ua


Фото: dp.informator.ua


Фото: dp.informator.ua


Фото: dp.informator.ua


Фото: dp.informator.ua


Фото: dp.informator.ua

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09 05 2018 21:15
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