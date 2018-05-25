Бійку з фанами "Ліверпуля" у Києві кваліфікували як хуліганство Під час конфлікту двоє іноземців отримали тілесні ушкодження, однак від написання заяв категорично відмовилися

Столична поліція кваліфікувала бійку, у якій постраждали два іноземці, як групове хуліганство.

Фото: mirror.co.uk

"Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - повідомляє прес-служба національної поліції. Поліція розшукує інших учасників бійки, аби надати їхнім діям правову оцінку. Бійка трапилася 24 травня близько 23:00 в кафе на вулиці Великій Васильківській. Під час конфлікту двоє іноземців отримали тілесні ушкодження, однак від написання заяв категорично відмовилися. Через бійку двох осіб доставили до Голосіївського управління поліції. Посол Великої Британії в Україна Джудіт Гоф повідомила в Twitter, що фанатам не знадобилася лікарська допомога. "Що стосується інциденту минулої ночі з уболівальниками Ліверпуля в Києві... фанати не потребували стаціонарного лікування", - написала вона.

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