Бійці 54-ої ОМБР оголосили голодування

За словами військових, "інші заходи протягом двох місяців не подіяли"

Частина військовослужбовців 54-ої бригади, що знаходяться на полігоні у Башкирівці під Чугуєвом у Харківській області, 12 липня оголосила голодування. Командування переводить військових в інші частини на підставі неіснуючих рапортів.

"Бійцям були вручені накази на переведення їх до 6 різних бригадам ЗСУ. У наказі чітко вказано - "на підставі рапорту бійця". Так ось, товариш комбриг загрався: рапортів не було", - повідомила військовослужбовець 54 ОМБр Яна Червона на сторінці в Facebook.

Військові стверджують, що комбриг порушив правила проходження військової служби.

"За наказами ми вимагаємо повного розслідування, на підставі яких рапортів бригада так підметушилися", - пише Червона.

В ОК "Схід" створили для розслідування інциденту спеціальну комісію, повідомляється на сторінці "Сухопутних військ України" на Facebook.

"Для з'ясування причин і обставин ситуації, яка склалася в 54-й окремій механізованій бригаді з переміщенням військовослужбовців бригади в інші військові частини, командувачем військ оперативного командування "Схід" прийнято рішення відправити у бригаду комісію", - заявили в сухопутних військах.

Питання про переміщення особового складу пообіцяли вивчити офіцери оперативного командування. За результатами роботи комісії буде прийняте остаточне рішення про переміщення бійців бригади.

Згідно з повідомленням, питання знаходиться на особистому контролі командувача військ оперативного командування "Схід".

Нагадаємо, що бійці добровольчих батальйонів прорвалися в зал засідань Київської міської ради після того, як на сесії міськради не було поставлено на голосування в цілому після прийняття за основу рішення про визнання офіційного статусу бійців-добровольців.