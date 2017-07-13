Бійці 54-ої ОМБР оголосили голодування
"Бійцям були вручені накази на переведення їх до 6 різних бригадам ЗСУ. У наказі чітко вказано - "на підставі рапорту бійця". Так ось, товариш комбриг загрався: рапортів не було", - повідомила військовослужбовець 54 ОМБр Яна Червона на сторінці в Facebook.
Військові стверджують, що комбриг порушив правила проходження військової служби.
"За наказами ми вимагаємо повного розслідування, на підставі яких рапортів бригада так підметушилися", - пише Червона.
В ОК "Схід" створили для розслідування інциденту спеціальну комісію, повідомляється на сторінці "Сухопутних військ України" на Facebook.
"Для з'ясування причин і обставин ситуації, яка склалася в 54-й окремій механізованій бригаді з переміщенням військовослужбовців бригади в інші військові частини, командувачем військ оперативного командування "Схід" прийнято рішення відправити у бригаду комісію", - заявили в сухопутних військах.
Питання про переміщення особового складу пообіцяли вивчити офіцери оперативного командування. За результатами роботи комісії буде прийняте остаточне рішення про переміщення бійців бригади.
Згідно з повідомленням, питання знаходиться на особистому контролі командувача військ оперативного командування "Схід".
Нагадаємо, що бійці добровольчих батальйонів прорвалися в зал засідань Київської міської ради після того, як на сесії міськради не було поставлено на голосування в цілому після прийняття за основу рішення про визнання офіційного статусу бійців-добровольців.
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