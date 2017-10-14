Бійці АТО отримають у жовтні святкові премії не менше 1 тис грн
Про це сказав Президент Петро Порошенко під час церемонії вручення державних нагород військовослужбовцям у Житомирській області.
"Я віддав наказ міністру оборони Полтораку Степану Тимофійовичу до Дня захисника Вітчизни на додаток до стандартного забезпечення виплатити святкові премії військовослужбовцям, які зараз виконують завдання на сході України", - сказав Порошенко.
Згідно з наказом, військові на першій лінії отримають не менше 3 тисяч гривень, на другій та третій - не менше 1 тисячі гривень.
"Прошу, щоб вже зараз, у жовтні, мій наказ було виконано", - додав він.
Нагадаємо, що лише за два місяці 2017 року вісім чиновників Міністерства юстиції України отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.
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