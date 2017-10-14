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Бійці АТО отримають у жовтні святкові премії не менше 1 тис грн

Військовим, які на першій лінії, виплатять не менше трьох тисяч гривень, а на другій та третій лініях – не менше тисячі
Українські військові, які несуть службу в зоні антитерористичної операції, отримають святкові премії від 1 тисячі гривень.
Бійці АТО отримають у жовтні святкові премії не менше 1 тис грн Фото: AFP

Про це сказав Президент Петро Порошенко під час церемонії вручення державних нагород військовослужбовцям у Житомирській області.

"Я віддав наказ міністру оборони Полтораку Степану Тимофійовичу до Дня захисника Вітчизни на додаток до стандартного забезпечення виплатити святкові премії військовослужбовцям, які зараз виконують завдання на сході України", - сказав Порошенко.

Згідно з наказом, військові на першій лінії отримають не менше 3 тисяч гривень, на другій та третій - не менше 1 тисячі гривень.

"Прошу, щоб вже зараз, у жовтні, мій наказ було виконано", - додав він.

Нагадаємо, що лише за два місяці 2017 року вісім чиновників Міністерства юстиції України отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.

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14 10 2017 13:37
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