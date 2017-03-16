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Бійці АТО вимагають позбавити Луценка мандату за наклепницьку кампанію проти захисників України ДОКУМЕНТ

Ветерани АТО вважають, що така поведінка неприпустима
Ветерани АТО і бійці полку "Київ" вимагають від народного депутата фракції "Батьківщина" Ігоря Луценка вибачитися перед командиром роти спецпризначення поліції Донеччини Юрієм Голубаном за наклеп і підтримку брудної піар-кампанії проти поліції.
Бійці АТО вимагають позбавити Луценка мандату за наклепницьку кампанію проти захисників України ДОКУМЕНТ Фото: скріншот

"У той час, коли наші хлопці несуть службу в зоні проведення АТО, Луценко, використовуючи депутатський мандат, влаштовує провокації і поширює брудну брехню в соцмережах! Він дозволяє собі підтримувати образи і безпідставні наклепи на адресу нашого товариша і офіцера, втягуючи його в інформаційні війни", - йдеться у зверненні добровольців, яке оприлюднив на своїй сторінці у Facebook член фракції "Народний фронт" Євген Дейдей.

"Ми вважаємо, що така поведінка неприпустима. І вимагаємо вибачень або позбавлення його депутатського мандата", - наголошують бійці АТО.


Фото: nfront.org.ua

"Голубан - це людина, якій багато хто з нас зобов'язаний життями! Він стояв з нами пліч-о-пліч на фронті і жодного разу не дав приводу засумніватися у своїй відданості нашій країні! Він той, для кого слова честь і гідність не порожній звук! І ми будемо стояти за нього до кінця!", - підкреслюється у зверненні.

Бійці закликають всіх народних депутатів оголосити бойкот Луценку до моменту вирішення конфлікту.

"Ніхто не має права на подібну поведінку! Ми кожен день ризикуємо життями і ховаємо наших товаришів заради правової, єдиної, соборної і демократичної України. Заради країни, в якій будуть поважати закон і правоохоронців, де будуть пам'ятати про те, що сьогодні роблять наші хлопці на фронті, де до них будуть ставитися з належною повагою ! А не заради депутатського свавілля і не заради популістів, які будують кар'єру на нашій крові", - резюмують бійці АТО.

Як відомо, народний депутат фракції "Батьківщина" Ігор Луценко поширив на своїй сторінці у Facebook заяву одного з ватажків терористичної організації ДНР з наклепом на адресу Юрія Голубана.

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