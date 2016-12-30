Бійці на Донбасі підготувати новорічне привітання, - ВІДЕО
Підготували відео з привітаннями від бійців АТО, які несуть службу в Донецькій і Луганській областях, волонтери фонду "Повернись живим".
Свої вітання українцям передали військові 137-го окремого батальйону берегової охорони, 81-ї окремої аеромобільної бригади, 72-ї та 54-ї окремих механізованих бригад.
Зйомки і монтаж здійснили також волонтери фонду "Повернись живим".
Волонтери фонду “Повернись живим” за 2,5 роки роботи зібрали 99 704 431 гривень для допомоги українським військовим. Межу у 100 млн зборів планують подолати до кінця 2016 року, повідомляє УНІАН.
Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих серед військовослужбовців немає, але троє бійців отримали поранення.
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