Бійці під Авдіївкою показали докази обстрілів із забороненої Мінськими угодами зброї, - ВІДЕО

Оператору міністерства оборони України показали докази застосування зі сторони російсько-окупаційних військ у Авдіївці озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Через складну ситуацію на передовій у Авдіївці, представників преси поки туди не пропускают, повідомила на своїй сторінці у Facebook речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

"Але нашому оператору вдалося сьогодні туди потрапити. Є відеодокази застосування зі сторони російсько-окупаційних військ озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - написала вона.

На відео заступник командира бригади Олександр Самарський розповідає, що проросійські бойовики постійно застосовують заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети і танки.

"Противник застосовує міномет 120-ий. Сьогодні застосовувався також з району аеропорта танк – це 125 калібр, який також заборонений Мінськими домовленостями", - сказав він.

Нагадаємо, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що за минулу добу зафіксувала у Донецькій області 1,2 тисяч вибухів.