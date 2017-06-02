Бійці під Авдіївкою показали докази обстрілів із забороненої Мінськими угодами зброї, - ВІДЕО
Через складну ситуацію на передовій у Авдіївці, представників преси поки туди не пропускают, повідомила на своїй сторінці у Facebook речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.
"Але нашому оператору вдалося сьогодні туди потрапити. Є відеодокази застосування зі сторони російсько-окупаційних військ озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - написала вона.
На відео заступник командира бригади Олександр Самарський розповідає, що проросійські бойовики постійно застосовують заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети і танки.
"Противник застосовує міномет 120-ий. Сьогодні застосовувався також з району аеропорта танк – це 125 калібр, який також заборонений Мінськими домовленостями", - сказав він.
Нагадаємо, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що за минулу добу зафіксувала у Донецькій області 1,2 тисяч вибухів.
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