Бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО
За попередньою інформацією, екс-комбата Руслана Онищенка та його товаришів намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери і чинять опір правоохоронцям, повідомляє INSIDER з місця події.
На підкріплення приїхав спецназ Державної пенітенціарної служби. Виходи і під'їзди до СІЗО були заблоковані поліцейськими. Біля СІЗО зібралися активісти, які протестували проти розділення утримуваних "торнадівців". Усередині ізолятора також перебуває група підтримки екс-бійців батальйону.
На опублікованому відео видно, що до "торнадівців" приєдналися і інші ув'язнені. Вони були озброєні молотками і ножами.
Близько 16:15 з території СІЗО виїхали три автозаки. Група підтримка не змогла стати цьому на заваді.
Рота "Торнадо" з грудня 2014 року по червень 2015 року охороняла громадський порядок в ряді населених пунктів Луганської області. У червні 2015 року військова прокуратура затримала вісім членів роти, а потім ще кількох бійців.
Їм інкриміновано тяжкі злочини, в тому числі згвалтування.
Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".
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