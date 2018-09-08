Бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО

У Лук'янівському слідчому ізоляторі в Києві ввели план "Буря" через бунт бійців батальйону "Торнадо".

За попередньою інформацією, екс-комбата Руслана Онищенка та його товаришів намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери і чинять опір правоохоронцям, повідомляє INSIDER з місця події.

На підкріплення приїхав спецназ Державної пенітенціарної служби. Виходи і під'їзди до СІЗО були заблоковані поліцейськими. Біля СІЗО зібралися активісти, які протестували проти розділення утримуваних "торнадівців". Усередині ізолятора також перебуває група підтримки екс-бійців батальйону.

На опублікованому відео видно, що до "торнадівців" приєдналися і інші ув'язнені. Вони були озброєні молотками і ножами.

Близько 16:15 з території СІЗО виїхали три автозаки. Група підтримка не змогла стати цьому на заваді.

Рота "Торнадо" з грудня 2014 року по червень 2015 року охороняла громадський порядок в ряді населених пунктів Луганської області. У червні 2015 року військова прокуратура затримала вісім членів роти, а потім ще кількох бійців.

Їм інкриміновано тяжкі злочини, в тому числі згвалтування.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".