Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО

Ув'язнені забарикадували вихід з камери і чинять опір правоохоронцям
У Лук'янівському слідчому ізоляторі в Києві ввели план "Буря" через бунт бійців батальйону "Торнадо".
Бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук Фото: скріншот

За попередньою інформацією, екс-комбата Руслана Онищенка та його товаришів намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери і чинять опір правоохоронцям, повідомляє INSIDER з місця події.

На підкріплення приїхав спецназ Державної пенітенціарної служби. Виходи і під'їзди до СІЗО були заблоковані поліцейськими. Біля СІЗО зібралися активісти, які протестували проти розділення утримуваних "торнадівців". Усередині ізолятора також перебуває група підтримки екс-бійців батальйону.

На опублікованому відео видно, що до "торнадівців" приєдналися і інші ув'язнені. Вони були озброєні молотками і ножами.

Близько 16:15 з території СІЗО виїхали три автозаки. Група підтримка не змогла стати цьому на заваді.

Рота "Торнадо" з грудня 2014 року по червень 2015 року охороняла громадський порядок в ряді населених пунктів Луганської області. У червні 2015 року військова прокуратура затримала вісім членів роти, а потім ще кількох бійців.

Їм інкриміновано тяжкі злочини, в тому числі згвалтування.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 08 2018 17:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Де починається і закінчується рівність?

Де починається і закінчується рівність?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.