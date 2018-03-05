Бійці ЗСУ на Донбасі отримають новий раціон, - Порошенко

Глава держави зазначив, що новий раціон просто неможливо порівняти з попередніми зразками

Президент України Петро Порошенко анонсує поставки нових, розроблених за стандартами НАТО, польових продуктових наборів для військовослужбовців Збройних сил, які виконують завдання на Донбасі.

"Наші військові на Донбасі отримають новий раціон, розроблений за стандартами НАТО. 7 різних комплексних раціонів на 7 днів тижня", - написав Порошенко у Twitter.

Глава держави зазначив, що новий раціон просто неможливо порівняти з попередніми зразками. "Я вже не кажу про ті часи, коли сам проходив строкову службу", - додав Порошенко.

Нагадаємо, що начальник управління забезпечення продовольством і організації харчування Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил Олег Задунайський розповів, що середня вартість харчування одного військовослужбовця Збройних Сил України становить 75 гривень на добу.