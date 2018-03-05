CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко анонсує поставки нових, розроблених за стандартами НАТО, польових продуктових наборів для військовослужбовців Збройних сил, які виконують завдання на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бійці ЗСУ на Донбасі отримають новий раціон, - Порошенко
Глава держави зазначив, що новий раціон просто неможливо порівняти з попередніми зразками
Фото: tsn.ua
"Наші військові на Донбасі отримають новий раціон, розроблений за стандартами НАТО. 7 різних комплексних раціонів на 7 днів тижня", - написав Порошенко у Twitter.
Глава держави зазначив, що новий раціон просто неможливо порівняти з попередніми зразками. "Я вже не кажу про ті часи, коли сам проходив строкову службу", - додав Порошенко.
Нагадаємо, що начальник управління забезпечення продовольством і організації харчування Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил Олег Задунайський розповів, що середня вартість харчування одного військовослужбовця Збройних Сил України становить 75 гривень на добу.
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