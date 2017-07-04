Бійців "Торнадо" визнали винними, - журналістка
"Торнадівців" визнали винними, як повідомив їхній адвокат. Зараз зачитують 60-у сторінку вироку, за чутками їх всього 200. Самих "торнадівців" вивезли до СІЗО півгодини тому, за власним бажанням", - написала журналістка "5 каналу" Євгенія Подобна на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, журналістів до суду не пускають, бо зараз зачитують частину, де йдеться про "статеві" обвинувачення.
Нагадаємо, сьогодні відбулося судове засідання у справі бійців "Торнадо".
Рота "Торнадо" з грудня 2014 року по червень 2015 року охороняла громадський порядок в ряді населених пунктів Луганської області. У червні 2015 року військова прокуратура затримала вісім членів роти, а потім ще кількох бійців.
Їм інкриміновано тяжкі злочини, в тому числі згвалтування.
Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".
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