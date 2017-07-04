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Бійців "Торнадо" визнали винними, - журналістка

Журналістів до суду не пускають, бо зараз зачитують частину, де йдеться про "статеві" обвинувачення
Дванадцятьох бійців батальйону "Торнадо" визнали винними в злочинах, зараз їм зачитується обвинувальний вирок.
Бійців "Торнадо" визнали винними, - журналістка Фото: slovoidilo.ua

"Торнадівців" визнали винними, як повідомив їхній адвокат. Зараз зачитують 60-у сторінку вироку, за чутками їх всього 200. Самих "торнадівців" вивезли до СІЗО півгодини тому, за власним бажанням", - написала журналістка "5 каналу" Євгенія Подобна на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, журналістів до суду не пускають, бо зараз зачитують частину, де йдеться про "статеві" обвинувачення.

Нагадаємо, сьогодні відбулося судове засідання у справі бійців "Торнадо".

Рота "Торнадо" з грудня 2014 року по червень 2015 року охороняла громадський порядок в ряді населених пунктів Луганської області. У червні 2015 року військова прокуратура затримала вісім членів роти, а потім ще кількох бійців.

Їм інкриміновано тяжкі злочини, в тому числі згвалтування.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".

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07 04 2017 16:59
ТЕГИ: торнадо, суд
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