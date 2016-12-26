Бійців, які загинули на Світлодарській дузі, не катували, – експертиза

Згідно з даними експертизи, при огляді тіл ознак насильницьких дій не зафіксовано

Передані українській стороні тіла двох загиблих військовослужбовців Збройних Сил України пройшли судово-медичну експертизу та процедуру впізнання.

За результатами експертизи фахівці Дніпропетровського моргу встановили, що військовослужбовці загинули від отриманих кульових поранень, несумісних з життям.

Про це інформує у понеділок прес-служба Міноборони.

Згідно з даними експертизи, при огляді тіл ознак насильницьких дій не зафіксовано.

Одного з військовослужбовців ідентифікував його бойовий побратим, другого – дружина.

Нагадаємо, що населений пункт Новолуганское, який розташований в районі Світлодарської дуги, перейшов під контроль Збройних сил України.

19 грудня вранці прес-центр штабу АТО повідомив, що за підсумками бою на Світлодарській дузі 18 грудня, українські військові, контратакуючи, просунулись вперед та зайняли нові позиції в районі Світлодарської дуги.

Згодом на Світлодарзькій дузі ворог не припинив активних бойових дій. Відтак, у вівторок двоє українських військових загинули, четверо поранені, ще четверо контужені.

Варто додати, що один український боєць внаслідок боїв на Світлодарській дузі у неділю зник без вісти, на втрачених бойовиками позиціях були знайдені документи громадян Росії.