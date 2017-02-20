Бійцю АТО Сліпаку посмертно дали звання Героя України

Василь Сліпак, який мав позивний "Міф", загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера

Українському оперному співаку, волонтеру, учаснику Революції Гідності та війни на Донбасі Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Герой України.

Відповідний указ (№42/2017) президент Петро Порошенко підписав 20 лютого 2017 року.

"За виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Сліпаку Василю Ярославовичу – учаснику антитерористичної операції (посмертно)", – сказано у ньому.

Українець Василь Сліпак був солістом у Паризькій національній опері.

"Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початком Революції Гідності очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України. З 2015 року воював на Донбасі", – нагадує прес-служба президента.

Василь Сліпак, який мав позивний "Міф", загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу смт Луганське Бахмутського району Донецької області.