Бійцю АТО Сліпаку посмертно дали звання Героя України
Відповідний указ (№42/2017) президент Петро Порошенко підписав 20 лютого 2017 року.
"За виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Сліпаку Василю Ярославовичу – учаснику антитерористичної операції (посмертно)", – сказано у ньому.
Українець Василь Сліпак був солістом у Паризькій національній опері.
"Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початком Революції Гідності очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України. З 2015 року воював на Донбасі", – нагадує прес-служба президента.
Василь Сліпак, який мав позивний "Міф", загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу смт Луганське Бахмутського району Донецької області.
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