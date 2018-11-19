Бізнесмен Блумберг пожертвував своєму університету $1,8 млрд

Пожертва зможе давати можливість навчатися у цьому виші талановитим студентам незважаючи на їхні фінансові можливості.

Бізнесмен, власник інформаційного агентства "Bloomberg" Майкл Блумберг пожертвував 1,8 мільярда доларів університету Джона Гопкінса, де сам здобув освіту.

Блумберг заявив, що його пожертва зможе давати можливість навчатися у цьому виші талановитим студентам незважаючи на їхні фінансові можливості.

Як мільярдер пояснив у своїй колонці на New York Times, американські університети часто відмовляють студентам, чиї родини мають середній та низький рівень доходу. І так надають перевагу більш заможним сім’ям.

Видання The Wall Street Journal заявило, що пожертва Блумберга є найбільшою в історії навчальних закладів.

I’m giving $1.8 billion to @JohnsHopkins for financial aid so admissions can be permanently need blind. I want to open the same door of opportunity that I had for generations of talented students, regardless of financial circumstances. https://t.co/zgyD7jDGfI — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 18 листопада 2018 р.

Нагадаємо, Американський актор Стівен Болдуін став професором Київського університету культури.