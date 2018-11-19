Бізнесмен Блумберг пожертвував своєму університету $1,8 млрд
Блумберг заявив, що його пожертва зможе давати можливість навчатися у цьому виші талановитим студентам незважаючи на їхні фінансові можливості.
Як мільярдер пояснив у своїй колонці на New York Times, американські університети часто відмовляють студентам, чиї родини мають середній та низький рівень доходу. І так надають перевагу більш заможним сім’ям.
Видання The Wall Street Journal заявило, що пожертва Блумберга є найбільшою в історії навчальних закладів.
I’m giving $1.8 billion to @JohnsHopkins for financial aid so admissions can be permanently need blind. I want to open the same door of opportunity that I had for generations of talented students, regardless of financial circumstances. https://t.co/zgyD7jDGfI— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 18 листопада 2018 р.
Нагадаємо, Американський актор Стівен Болдуін став професором Київського університету культури.
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