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Бізнесмен Блумберг пожертвував своєму університету $1,8 млрд

Пожертва зможе давати можливість навчатися у цьому виші талановитим студентам незважаючи на їхні фінансові можливості.
Бізнесмен, власник інформаційного агентства "Bloomberg" Майкл Блумберг пожертвував 1,8 мільярда доларів університету Джона Гопкінса, де сам здобув освіту.
Бізнесмен Блумберг пожертвував своєму університету $1,8 млрд Фото: з вільних джерел

Блумберг заявив, що його пожертва зможе давати можливість навчатися у цьому виші талановитим студентам незважаючи на їхні фінансові можливості.

Як мільярдер пояснив у своїй колонці на New York Times, американські університети часто відмовляють студентам, чиї родини мають середній та низький рівень доходу. І так надають перевагу більш заможним сім’ям.

Видання The Wall Street Journal  заявило, що пожертва Блумберга є найбільшою в історії навчальних закладів.

Нагадаємо, Американський актор Стівен Болдуін став професором Київського університету культури.

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19 11 2018 12:57
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